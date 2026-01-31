إعلان

"الأرصاد": ارتفاعات كبير في درجات الحرارة.. والعظمى تقارب الـ30 درجة

كتب : مصراوي

11:54 م 31/01/2026
كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات القليلة المقبلة، موضحة أن هناك ارتفاع كبير في درجات الحرارة، حيث وصلت درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى لـ27 درجة مئوية، بارتفاع ما بين الـ 6 و 7 درجات عن المعدل الطبيعي.

وشددت منار غانم، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن هذا الارتفاع بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، قادمة من أماكن صحراوية ومرتفع في قيم درجات الحرارة، بالإضافة إلى تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، بيساعد على الأجواء الدافئة وزيادة فترات سطوع الشمس، موضحة أن غدًا الأحد استمرار في ارتفاع درجات الحرارة.

وتابعت: "العظمى بالقاهرة الكبرى 27 درجة مئوية وتصل لـ 30 درجة مئوية على الصعيد، وطقس دافء بشكل كبير ومائل الحرارة في محافظات الصعيد، وفي فترات الليل ترتفع الصغرى عن الأيام الماضية وتكون ما بين 14 و 15 درجة مئوية"، موضحة أن البرودة تكون أكبر على محافظات الصعيد والمدن الجديدة.

وأشارت منار غانم، إلى أن هناك توقعات بنشاط الرياح، وتكون سرعات الرياح ما بين 35 لـ 45 كيلو متر على الساعة، وتكون محملة بالأتربة والرمال المثارة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وهو ما تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية في محافظات عديدة، مضيفة: "تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بداية من غدًا الاثنين".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس الأرصاد درجات الحرارة

