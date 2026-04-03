تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من الدكتور عارف غريب، رئيس قطاع شؤون مياه النيل، بشأن التنسيق القائم بين وزارة الموارد المائية والري والشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه (INWRDAM).

مكتب فرعي للشبكة الإسلامية بالقاهرة

وأشار التقرير إلى أنه في ضوء استضافة مصر لمكتب فرعي للشبكة الإسلامية بالقاهرة، طبقًا لاتفاقية الاستضافة التي تم توقيعها في شهر أكتوبر ٢٠٢٥ خلال فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"، يجري حاليًا تنفيذ برنامج تدريبي في مجال "معالجة وتحلية المياه تحت مظلة مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية (WEFE Nexus)"، بتمويل من الاتحاد من أجل المتوسط (UfM) والوكالة السويدية للتنمية الدولية (SIDA)، ويتم تنفيذه من خلال معهد بحوث الصرف التابع للمركز القومي لبحوث المياه، بمشاركة عدد (٢٠) متدربًا من مختلف جهات الوزارة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المتدربين افتراضيًا من عدد من الدول العربية (الأردن - تونس - سوريا - الجزائر - المغرب - لبنان)، وذلك خلال الفترة من ٢٩ مارس حتى ٩ أبريل ٢٠٢٦.

تدريب وبناء قدرات الكوادر الفنية

وصرح "سويلم" بأن هذا البرنامج التدريبي يؤكد اهتمام الوزارة بتدريب وبناء قدرات الكوادر الفنية، بما ينعكس على تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية، خاصة في مجالات معالجة وإعادة استخدام المياه، والتي تُعد أحد أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0.

مكتب الشبكة الإسلامية بالقاهرة

وأضاف أن مكتب الشبكة الإسلامية بالقاهرة سيعمل كمنصة لدعم الأنشطة البحثية والفنية، وتيسير تنفيذ برامج بناء القدرات، وتطوير السياسات الفعّالة لإدارة الموارد المائية، وتعزيز القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ.

وجدير بالذكر أنه تم افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي بحضور الدكتور عارف غريب، رئيس قطاع شؤون مياه النيل، والدكتور مروان الرقاد، المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه، والدكتور أيمن السعدي، نائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه.

مجال معالجة وتحلية المياه

ويجمع البرنامج بين الجانبين النظري والتطبيقي من خلال الزيارات الميدانية لمحطة معالجة بحر البقر ومحطة تحلية الجلالة، باعتبارهما من أبرز المشروعات القومية في مجال معالجة وتحلية المياه، إلى جانب التدريب العملي داخل المعامل المركزية بالمركز القومي لبحوث المياه، بما يعزز الفهم التطبيقي لدى المشاركين ويربط المعرفة العلمية بالواقع العملي.