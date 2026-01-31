كتب- محمد نصار:



أجرى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبرناديت أراكوي، وزيرة البيئة الرواندية، بحضور السفيرة حنان شاهين سفيرة مصر لدى رواندا، والوفد الرسمي المرافق للوزير، زيارة لمحمية نيانديونغو بالعاصمة الرواندية كيجالي، والذي يُعد نموذجًا رائدًا في إعادة تأهيل نظام بيئي حضري وتوظيف الحلول القائمة على الطبيعة داخل المدن.

وخلال الزيارة، اطّلع الجانبان على مكونات المحمية، التي تم تطويرها لتصبح منظومة بيئية متكاملة تسهم في تحسين الإدارة البيئية الحضرية، وتعزز التنوع البيولوجي، بما يدعم استدامة البيئة الحضرية ومرونة المدن في مواجهة التغيرات المناخية.

وتضم المحميه مسارات طبيعية، ومناطق خضراء، وبركًا مائية، وحدائق نباتية، إلى جانب مرافق مخصصة للتعليم البيئي والبحث العلمي، بما يعكس التكامل بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمشروع، ويوفر متنفسًا طبيعيًا لسكان المدينة.

وأكد وزير الموارد المائية والري، أن تجربة محمية نيانديونغو تمثل مثالًا عمليًا على كيفية دمج الاعتبارات البيئية في التخطيط الحضري، والاستفادة من الحلول الطبيعية في تحسين الإدارة البيئية داخل المدن، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات بين الدول في هذا المجال.

من جانبها، استعرضت وزيرة البيئة الرواندية الجهود التي تبذلها رواندا في تطوير نماذج حضرية مستدامة توازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة، مؤكدة أهمية المشروعات البيئية في تحسين جودة الحياة وتعزيز الوعي البيئي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الاهتمام المشترك بقضايا المياه والبيئة، ودعم مسارات التنمية المستدامة، وتبادل الخبرات الناجحة في مجالات الإدارة البيئية الحضرية.

