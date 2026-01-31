منال عوض: توريد وزراعة 788 ألف شجرة متنوعة في 17 محافظة

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، تقريرًا حول الموقف التنفيذي للمرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، والتي تم إطلاقها فى مختلف محافظات الجمهورية بهدف تحسين جودة الهواء ودعم جهود الدولة للتحول نحو الاستدامة البيئية والتوسع في أعمال التشجير لمضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح التقرير، الذي استعرضته وزيرة التنمية المحلية من الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، أن إجمالي ما تم زراعته من خلال الجهات المشاركة في المبادرة الرئاسية بلغ حوالي 788 ألف شجرة خلال المرحلة الرابعة حتى نهاية يناير 2026، ولا تقتصر أعمال التشجير وزراعة الأشجار على الطرق والمحاور والميادين الرئيسية فقط، بل تمتد لتشمل المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية بمختلف المراكز والمدن.

وأشار التقرير، إلى أنه من خلال الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية للعام المالي 2025–2026، تم توريد وزراعة حوالي 26915 شجرة لمحافظة الدقهلية على المحاور والميادين والطرق الرئيسية والوحدات الصحية والمدارس ومراكز الشباب لأشجار متنوعة مثل الياسمين الهندي وارثرينا والبوانسيانا، والكوريزيا، وأكاسياو.

كما تم توريد وزراعة 5040 شجرة لمحافظة السويس على المحاور والطرق الرئيسية ومراكز الشباب والمدارس والوحدات الصحية المختلفة بأشجار متنوعة، بالإضافة إلى توريد وزراعة 1745 شجرة لمحافظتي الفيوم والشرقية حيث يتم اختيار الأشجار بعناية وفقًا لمعايير بيئية ومناخية دقيقة بما يتوافق مع طبيعة التربة وبعض الاشتراطات الأخرى.

وأكد التقرير، أنه فيما يخص الخطة الاستثمارية للمحافظات فقد تم زراعة 46369 شجرة خلال العام المالي الجاري بمحافظات الإسكندرية والغربية وأسيوط والأقصر، مشيرة إلى أنه سيتم استكمال توريد وزراعة باقي محافظات المرحلة الرابعة (الإسكندرية - قنا - البحر الأحمر) خلال شهر فبراير 2026.

وأوضح التقرير، أنه تم التنسيق بين الوزارة ووزارة التعليم العالي والتي زرعت حوالي 222649 شجرة موزعة على 25 جامعة على مستوى جميع المحافظات.

كما قدمت وزارة البيئة من خلال مشاتلها الدعم للعديد من الجهات من بينها 21 ألف شجرة لصالح عدد من الجامعات والأحياء والمراكز والمدن والجهات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني، وجار دعم محافظات (البحيرة - مطروح - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - دمياط - شمال سيناء - بورسعيد - الإسماعيلية - بني سويف - المنيا - أسيوط - الوادي الجديد - سوهاج - أسوان - الأقصر) بعدد 100 ألف شجرة.

وفي إطار جهود المشاركة المجتمعية بالمحافظات تم التنسيق مع اتحاد "بشبابها" للتوعية بعملية التشجير والمحافظة على الأشجار وذلك في إطار تعزيز المشاركة الشبابية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أهمية المتابعة المستمرة لتلك المبادرة مع المحافظات المستهدفة وعقد اجتماعات دورية للتأكيد على تطبيق منظومة التكويد لحوكمة المنظومة وتسهيل عملية المتابعة والصيانة الدورية والمراقبة والحماية من التجاوزات لدعم استدامة الأشجار المزروعة.

وأشارت منال عوض، إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية على زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، والارتقاء بجودة الهواء، وتحسين المشهد البيئي والحضري العام، بما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة ومستوى المعيشة للمواطنين.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن هذه الجهود تأتي في إطار النهج المتكامل الذي تتبناه الدولة المصرية لتوسيع الرقعة الخضراء وتحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على البيئة، من خلال التعاون بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة والوزارات المعنية والمحافظات.

