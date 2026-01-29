إعلان

سحب عالية.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة

كتب : محمد أبو بكر

11:13 ص 29/01/2026

الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة اليوم الخميس 29 يناير 2026.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود سحب عالية على شمال البلاد تعمل على حجب جزئي لأشعة الشمس.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة تشهد أجواء مائلة للدفء خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء.

وبينت أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى اليوم هي 22 درجة مئوية.

