كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة 30 يناير 2026، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الخميس، إنه يسود غدًا الجمعة، طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهاراً، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا الجمعة تشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على بعض المناطق المكشوفة.

وبينت أن حالة الطقس غدًا الجمعة تشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (3:2) درجة.

وأوضحت أن حالة الطقس غدًا الخميس تشهد اضطراب الملاحة البحرية، على بعض المناطق من سواحل (السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح)، حيث تكون سرعة الرياح من 40 إلى 60 كم في الساعة، وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 متر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة 30 يناير 2026، كما يلي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 24 درجة، والصغرى 15 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة، والصغرى 13 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 25 درجة، والصغرى 10 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة، والصغرى 12 درجة.

