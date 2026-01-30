الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية ودرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود اليوم ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 3:2 درجات.

كما يسود طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارًا بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة، إلى وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على بعض المناطق المكشوفة.

وتابعت الأرصاد أنه يوجد اضطراب في الملاحة على بعض المناطق من سواحل (السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط بورسعيد العريش - رفح) وسرعة الرياح من 40 إلى 60 كم/ س.

كما يوجد ارتفاع أمواج بين 2.5 و3 أمتار.

