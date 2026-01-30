إعلان

الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية ودرجات الحرارة

كتب : محمد نصار

09:00 ص 30/01/2026

أمطار رعدية ورياح وانخفاض الحرارة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود اليوم ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 3:2 درجات.

كما يسود طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارًا بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة، إلى وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على بعض المناطق المكشوفة.

وتابعت الأرصاد أنه يوجد اضطراب في الملاحة على بعض المناطق من سواحل (السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط بورسعيد العريش - رفح) وسرعة الرياح من 40 إلى 60 كم/ س.

كما يوجد ارتفاع أمواج بين 2.5 و3 أمتار.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من اتحاد المستأجرين على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم

الخطأ عندنا.. توفيق عكاشة: الإمارات بتلعب سياسة صح – فيديو

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس الأرصاد السواحل الشمالية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل تتأثر مصر بالحرب الأمريكية الإيرانية في حالة اندلاعها؟
أخبار مصر

هل تتأثر مصر بالحرب الأمريكية الإيرانية في حالة اندلاعها؟
ودّع دهون البطن.. 9 نصائح غذائية ستغير حياتك
نصائح طبية

ودّع دهون البطن.. 9 نصائح غذائية ستغير حياتك
حدث بالفن|مقتل فنانة على يد الخادمة وأول رد من أحمد عز على شائعة زواجه
زووم

حدث بالفن|مقتل فنانة على يد الخادمة وأول رد من أحمد عز على شائعة زواجه
من الأفضل ألا نضطر لاستخدامها.. ترامب: سفن ضخمة تتجه حالياً إلى إيران
شئون عربية و دولية

من الأفضل ألا نضطر لاستخدامها.. ترامب: سفن ضخمة تتجه حالياً إلى إيران
"تجار المحمول": الشركات المُصنعة تتحمل مسؤولية زيادات أسعار الهواتف
أخبار مصر

"تجار المحمول": الشركات المُصنعة تتحمل مسؤولية زيادات أسعار الهواتف

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الخارجية: السد الإثيوبي يمثل التهديد الوجودي الوحيد لمصر
"رفض أي تغول على السلطة القضائية".. بيان عاجل من نادي القضاة بشأن تعيينات النيابة العامة