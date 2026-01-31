انطلاق الدورة السابعة من جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول

أعلنت جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول، بالشراكة مع دار الشروق، انطلاق دورتها السابعة للعام 2026، في ذكرى ميلاد الروائي الكبير الثامنة والثمانين التي تحل اليوم السبت 31 يناير.

فكرة الجائزة كما أعلنت عنها الفنانة الراحلة إيمان خيري شلبي عام 2020 تأتي تخليدًا لذكرى الكاتب الكبير خيري شلبي (1938 – 2011)، وتستهدف تقديم الوجوه الإبداعية الجديدة في عالم الرواية ومساعدة الكتاب الذين لم تتح لهم فرصة النشر من قبل لنشر عملهم الروائي الأول.

شروط الجائزة

- أن يكون المتقدم لها مصري الجنسية.

- أن لا يكون المتقدم قد نشر عملًا روائيًا من قبل، سواء في طبعة ورقية أو إلكترونية، وسواء قبل التقدم للجائزة أو حتى موعد الإعلان عن النتيجة في 9 سبتمبر 2026.

- ترسل الأعمال بصيغة word على البريد الإلكتروني الخاص بالجائزة: (اضغط هنا). ومرفق بالرسالة الإلكترونية صورة من البطاقة الشخصية، وإقرار بعدم نشر أي عمل روائي ورقي أو إلكتروني من قبل.

- لا يُشترط حد أقصى للسن.

جدول أعمال الجائزة

جدول أعمال الجائزة هذا العام سيكون على النحو التالي:

- يفتح باب التقديم للجائزة في الفترة من 1 فبراير وحتى 30 أبريل 2026.

- إعلان القائمة الطويلة 1 يوليو 2026.

- إعلان القائمة القصيرة 21 يوليو 2026.

- إعلان الفائز 9 سبتمبر 2026.

استمرار الشراكة مع دار الشروق

تستمر الجائزة في شراكتها مع دار الشروق التي تتعاون مع الجائزة منذ دورتها الثانية، حيث أصدرت دار الشروق روايات: "النقشبندي" للكاتبة رحمة ضياء، الفائزة في الدورة الثانية 2021، و"أيام الرخص" للكاتب حسن الحديدي، الفائزة في الدورة الثالثة 2022، و"قرية المائة" للكاتبة رحاب لؤي الفائزة في الدورة الرابعة، و"شباك المنور" للكاتبة فاطمة الشرنوبي الفائزة في الدورة الخامسة، و"في قبري ثلاث بيضات" لأحمد رشاد مكيوي التي صدرت هذا الشهر تزامنًا مع الدورة 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

كما نشرت دار الشروق عددًا من الروايات التي وصلت للقائمة القصيرة للجائزة في سنواتها الماضية، مثل: "مسك الليل" للكاتبة والفنانة نادية رشاد، و"تقاطعات" للكاتب خالد عصام، و"الحياة في الأبراج الرملية" للكاتب عمرو البطا.

روايات منشورة

بجانب الروايات الفائزة التي تم نشرها في دار الشروق، ساعدت الجائزة في نشر كثير من الروايات التي وصلت إلى قوائمها الطويلة والقصيرة، مثل رواية "الصنادقية" للكاتب يوسف الشريف، و"مُنروفيا" للكاتب أحمد فريد المرسي، و"أطفال الشاي" للكاتبة مروى علي الدين، و"أمسيات أطول من اللازم" للكاتبة نسرين زغلول، و"أفتوني في مآلي" للكاتب أحمد وفدي الديب، و"وجوه من هذا البر" للكاتب بلال مؤمن، "غيمة" للكاتب كريم علي القاهري، و"الفراودة" للكاتبة دينا الحمامي، و"نسل شهاب الدين" للكاتب أحمد حسني وديع، و"حكاية رجل ينام ببذلته كاملة" للكاتب ميشيل نبيل، و"مواويل الصباح" للكاتبة والصحفية أميمة رشوان، وغيرها.

