العاصفة الترابية تضرب قنا وتسقط عمود إنارة وأشجار

كتب : علي عبد المنعم

03:30 م 18/03/2026

عاصفة ترابية أرشيفية

شهدت قرية حجازة بمركز قوص جنوب محافظة قنا، اليوم الأربعاء، سقوط عمود إنارة وعدد من الأشجار في منطقة السويقة، نتيجة العاصفة الترابية التي تجتاح المحافظة، دون وقوع أي إصابات بشرية.

تدخل فوري لرفع الأشجار وإزالة العمود

تلقت غرفة العمليات بمحافظة قنا إخطارًا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص بسقوط العمود والأشجار، فتحركت فرق العمل إلى موقع الواقعة، وجرى رفع الأشجار وإزالة العمود لضمان فتح الطريق أمام حركة السيارات والمواطنين، مع متابعة الحالة الجوية لحظة بلحظة.

متابعة مستمرة واحتياطات الطقس

أكدت الوحدة المحلية استمرار أعمال المتابعة والتدخل السريع للتعامل مع تداعيات العاصفة الترابية، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان سلامة المواطنين، خصوصًا في المناطق المكشوفة والطريق العام.

