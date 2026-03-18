الدفاعات الإماراتية تعترض 13 صاروخا بالستيا و27 طائرة مسيّرة

03:31 م 18/03/2026

أعلنت ؤ، أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع 13 صاروخا بالستيا، و27 طائرة مسيّرة قادمة من إيران، الأربعاء.

وأوضحت الوزارة، أنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 327 صاروخا بالستيا، و15 صاروخا جوالا، و1699 طائرة مسيّرة.

وأضافت: "أدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد 2 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهم واجبهم الوطني، ومقتل 6 مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنجلاديشية والفلسطينية، وإصابة 158 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسية الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنجلادشية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإرتيرية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والأندونيسية، والسويدية، والتونسية، ومن جزر القمر".

وأكدت وزارة الدفاع، أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

