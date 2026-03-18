

وزارة الداخلية أعلنت اليوم الأربعاء، نجاحها في توجيه ضربة موجعة لمافيا الغش التجاري بمحافظة الجيزة. وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين من ضبط مخزن لتجارة الأدوية الطبية يعمل "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الأهرام، حيث عثرت القوات بداخله على كميات ضخمة من العقاقير الطبية المجهولة التي كانت معدة للتوزيع في الميادين بجميع المحافظات بفعالية تامة لردع المخالفين وحماية المواطنين.

وجاء وفق بيان للوزارة، أن المعاينة أسفرت عن ضبط 650 ألف قرص من الـ "أدوية طبية" المتنوعة بدون مستندات دالة على مصدرها أو منشئها القانوني.

علاوة على ذلك، كشفت التحريات أن القائمين على المخزن خططوا لطرح هذه الكميات بالأسواق بقصد الغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة، ومن جانب آخر تواصل أجهزة الأمن ملاحقة المتورطين في تداول الـ "أدوية طبية" المجهولة لحماية صحة المواطنين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضًا:

قرار قضائي بشأن طليق رحمة محسن في قضية الفيديوهات

طعنتين غدر تغتال الفنان "سعيد مختار" في جلسة رؤية بأكتوبر.. ما قرار المحكمة؟

خناقة ميكروباص في المنصورة تشعل السوشيال ميديا.. والأمن يكشف الحقيقة