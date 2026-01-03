أحمد موسى عن اعتقال رئيس فنزويلا: لغة الأقوياء هي السائدة

علق الإعلامي أحمد موسى على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتقال رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، مؤكدًا أن المشهد الدولي يحمل رسالة قوية للجميع.

وقال موسى في برنامجه "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد": "اللي معندوش جيش قوي مش هيبقى موجود على الخريطة"، موضحًا أن "اللغة اللي موجودة في العالم الآن هي لغة الأقوياء فقط".

وأضاف موسى أن ما يشهده العالم من تطورات يجب أن يزيد من قوة وثبات الشعوب، مشيرًا إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السابق بأن "العفي محدش يقدر ياكل لقمته".

وتابع: "لا توجد منطقة هادئة في المنطقة، وكل منطقة في العالم بها أحداث مشتعلة، وعام 2026 داخل علينا دخلة صعبة"، داعيًا الشعب المصري ليكون على وعي تام بالأحداث المحيطة.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى تفاصيل العملية العسكرية الأمريكية كما أعلنها ترامب، موضحًا أن عملية اعتقال مادورو التي شاركت فيها 150 طائرة.

وأكمل: "ترامب أعلن أن مادورو سيتم محاكمته في جرائم جنائية"، لافتًا إلى أنه تم عرض لقطات للطائرات التي كانت تقل الرئيس الفنزويلي وزوجته بعد القبض عليهما.