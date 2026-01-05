إعلان

المعارضة الفنزويلية: اعتقال نيكولاس مادورو خطوة مهمة لكنها غير كافية

كتب : مصراوي

02:17 ص 05/01/2026

رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو

وكالات

رأى إدموندو جونزاليس أوروتيا، الذي تقول المعارضة إنه الفائز في الانتخابات الرئاسية في فنزويلا عام 2024، أن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو خطوة مهمة لكن غير كافية لعودة البلاد إلى الوضع الطبيعي.

وقال في مقطع فيديو من منفاه في إسبانيا: "هذه اللحظة تمثل خطوة مهمة، لكنها غير كافية".

واعتبر أن عودة البلاد إلى الوضع الطبيعي لن تكون ممكنة إلا عندما يطلق سراح جميع الفنزويليين المحرومين من حريتهم لأسباب سياسية، وعندما يتم احترام رأي الأغلبية الذي عبّر عنه الشعب الفنزويلي في 28 يوليو 2024.

وتابع: "اليوم لم يعد من اغتصب السلطة موجودا في البلاد، ويواجه العدالة، هذا يرسي واقعا سياسيا جديدا، لكنه لا يحل المهمات الأساسية التي لا تزال تنتظرنا"، مضيفا: "لا يمكن تحقيق انتقال ديموقراطي طالما بقي فنزويلي واحد في السجن ظلما".

وجدّد جونزاليس أوروتيا الذي يعتبر نفسه الرئيس المنتخب للبلاد مطالبة الجيش بـ"احترام وإنفاذ التفويض السيادي الصادر في 28 يوليو 2024".

وقال: "بصفتي القائد الأعلى، أُذكّركم بأن ولاءكم للدستور والشعب والجمهورية"، وفقا للغد.

وبعدما شنّت الولايات المتحدة ضربات على قوارب تتهمها بنقل المخدرات قرب فنزويلا خلال أشهر، نفّذت السبت عملية عسكرية واسعة النطاق في البلاد خطفت خلالها نيكولاس مادورو، 63 عاما، وزوجته سيليا فلوريس 69 عاما.

