

تفقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يرافقه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، خلال زيارة ميدانية، اليوم السبت، إلى محطة محولات الزقازيق، أقسامَ المحطة المختلفة، وشهد وضع الجهد وإطلاق التيار الكهربائي والربط على الشبكة الموحدة.

يأتي ذلك في إطار دعم التغذية الكهربائية اللازمة لمحافظات وسط الدلتا، ومشروعات التنمية الزراعية، والصناعية، وفي إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة التي يجري تنفيذها في جميع المحافظات، وفي ضوء برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لدعم وتطوير وتحديث وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب الزيادة في الأحمال والقدرات التوليدية الجديدة، وتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لكل الاستخدامات، وتحسين جودة التغذية.

واطمئن عصمت على عمل شبكات التوزيع، وخطوط النقل على الجهود المختلفة، وتابع مستجدات تنفيذ الأعمال في مشروعات توفير الكهرباء؛ لتغذية عدد من المناطق، في إطار استعدادات الشبكة القومية لمجابهة الزيادة في الأحمال والاستهلاك خلال فصل الصيف المقبل.

واستمع وزير الكهرباء ومحافظ الشرقية إلى عرض تقديمي من المهندس أسامة عبد الله، رئيس شركة "إجيماك"، حول المحطة التي تم تنفيذها طبقًا لأعلى معايير الجودة الفنية بجهود 500 كيلوفولت، وسعة 1500 ميجافولت أمبير، و66/220، سعة 525 ميجافولت أمبير، و11/66 سعة 200 ميجافولت أمبير، بإجمالي تكلفة بلغ 2 مليار جنيه، وتغذي محطات الزقازيق القديمة وبهتيم ومنيا القمح ومشتول السوق وكفر شكر وههيا وهرية، وتعد المحطة ضمن خطة الاستعداد للصيف المقبل لضبط جهود الشبكة والحفاظ على استمرارية التغذية واستقرار التيار، وتم تفقد قسم المفاتيح المعزولة بالغاز، وغرفة الكنترول الخاصة بالمحطة.

وشملت الجولة قيام الدكتور محمود عصمت والمهندس حازم الأشموني بوضع الجهد وتحميل المحطة على مستويات الجهود المختلفة، وقدم المهندس محمد رياض العضو المتفرع للمنطقة الشمالية، شرحًا خلال الجولة حول دور المحطة في تعزيز الطاقة الكهربائية، وتغذية المشروعات التنموية العملاقة، وتوفير احتياجات المنطقة من الكهرباء.

وقدَّمت المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عرضًا مختصرًا حول المشروعات التي تم تنفيذها ودخلت الخدمة فعليًّا في نطاق عمل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والتي بلغت خلال العام الماضي ما يقرب من 31 محطة محولات على الجهود المختلفة، بالإضافة إلى التوسعات التي شملت ما يقرب من 40 محطة على مختلف الجهود.

وأكد عصمت أن محطة محولات الزقازيق جهد 500 كيلو فولت سعة 1500 ميجافولت أمبير، التي دخلت الخدمة اليوم، تأتي في إطار خطة العمل والتنسيق الدائم والمستمر بين قطاعات النقل والإنتاج والتوزيع؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز عمل المنظومة الكهربائية؛ استعدادًا لفصل الصيف، موضحًا أن محطة الزقازيق وغيرها من المحطات التي دخلت الخدمة خلال العام الماضي، والتي بلغت 31 محطة جديدة، بالإضافة إلى ما يقرب من 40 محطة أخرى شهدت توسعات، وكذلك خطة العمل الحالية شهدت تغيرًا في أولويات العمل انطلاقًا من الدروس المستفادة والتقييم لمعدلات الزيادة في الاستهلاك وارتفاع الأحمال خلال الصيف الماضي.

وأوضح الوزير أن أمن الطاقة وضمان استدامتها أساس خطة الدولة للتنمية المستدامة، والتي يجري العمل عليها في جميع المحافظات، لا سيما المشروعات القومية العملاقة للتنمية الشاملة عمرانيًّا وصناعيًّا وزراعيًّا.. وغيرها، مؤكدًا استمرار تنفيذ مشروعات تدعيم شبكة نقل الكهرباء؛ سواء من خلال إنشاء خطوط نقل حديثة أو تدعيم الخطوط القائمة وإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، موضحًا أن الكهرباء متاحة لكل الاستخدامات بجودة واستمرارية، وأن الشبكة القومية للكهرباء تشهد تحديثًا وتطويرًا ودعمًا مستمرًّا.

