بدء تلقي طلبات المرشحين لانتخابات "الوفد" 2026

كتب : أحمد السعداوي

12:39 م 03/01/2026
    اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد
    اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد

بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد عملها، اليوم السبت، ٣ يناير ٢٠٢٦، برئاسة النائب المستشار طارق عبد العزيز، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بالمقر الرئيسي بالدقي؛ لتلقي طلبات المرشحين في انتخابات رئاسة الحزب المزمع عقدها في ٣٠ يناير الجاري.

ويستمر استقبال الراغبين في الترشح بدءًا من اليوم السبت وحتى الخامسة مساء يوم الخميس ٨ يناير .

يُذكر أن الدكتور عبد السند يمامة، رئيس "الوفد"، كان قد أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة حمل رقم ٥٠ و٥٤ لسنة ٢٠٢٥، ونص القرار الصادر بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥، على إعادة تشكيل لجنة جديدة تتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بانتخابات رئيس حزب الوفد، المقرر إجراؤها يوم الجمعة ٣٠ يناير ٢٠٢٦.

وضمت اللجنة في تشكيلها الجديد كلًّا من النائب المستشار طارق عبد العزيز عضو الهيئة العليا، مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس حزب الوفد، والنائبة الدكتورة أمل رمزي، عضو الهيئة العليا، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو مجلس إدارة جريدة "الوفد"، وعضو الهيئة العليا.

وضم التشكيل أيضًا أيمن محمد سيد، المدير المالي، وأحمد عزت، المدير الإداري، وعلي حسن، مدير شؤون العضوية، وأحمد عبد الله، نائب مدير شؤون العضوية.

