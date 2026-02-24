إعلان

مواقف عشوائية.. مدبولي: كان من المخطط منع الميكروباص من صعود الدائري

كتب : مصراوي

02:00 م 24/02/2026 تعديل في 02:10 م

الدكتور مصطفى مدبولي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لتطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري، ورفع كفاءة وصيانة كوبري 6 أكتوبر.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع، بالإشارة إلى أن هدف عقد هذا الاجتماع هو متابعة مستجدات موضوعين رئيسيين؛ وهما: الموقف الحالي لأعمال التوسعة والتطوير القائم بالطريق الدائري؛ نظرًا لحجم الكثافات الكبيرة الموجودة حاليًا.

وأضاف أنه رغم بدء تشغيل المرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي الذي يقدم خدمة نقل جماعي للمواطنين، وقد كان من المخطط منع الميكروباص من الصعود للدائري، ويكتفي الميكروباص بتغذية محطات النقل الجماعي الخاصة بالأتوبيس الترددي، وتوصيل الركاب لها، إلا أنه في الوقت نفسه تم رصد عدد من المواقف العشوائية الخاصة بسيارات الميكروباص على الطريق الدائري، وهو ما يستوجب التوقف عند هذه المشكلة لوضع حلول عاجلة لها.

أما الموضوع الثاني للاجتماع، الذي أشار إليه الدكتور مصطفى مدبولي، فيتمثل في رفع كفاءة وصيانة كوبري 6 أكتوبر وما يحتاجه من توسعة لاستيعاب الكثافات المرورية.

حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور عمرو البيلي، مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية، واللواء علاء فتح الله، مدير الإدارة العامة للمرور، وعدد من المسؤولين المعنيين.

الدكتور مصطفى مدبولي مواقف الميكروباص كامل الوزير تطوير الدائري كوبري أكتوبر

