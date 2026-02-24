إعلان

زيلينسكي: بوتين لم يحقق أهدافه بعد مرور 4 أعوام على بدء الحرب

كتب : مصراوي

01:58 م 24/02/2026

فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يحقق أهدافه بعد مرور أربعة أعوام على بدء حرب أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو عبر منصة إكس: "اليوم تحل ذكرى مرور أربعة أعوام منذ بدأ بوتين محاولة استمرت ثلاثة أيام للسيطرة على كييف". وأضاف: "هذا يدل على مقاومتنا وكيف قاتلت أوكرانيا طوال هذا الوقت".

وأضاف: "بالنظر إلى بداية الحرب والتفكر في الوضع الحالي، لدينا كل الحق في القول، لقد دافعنا عن استقلالنا، لم نفقد دولتنا، لم يحقق بوتين أهدافه".

وقال زيلينسكي: "لم يتمكن من كسر الأوكرانيين، لم يفز في هذه الحرب لقد حافظنا على أوكرانيا، وسنبذل كل ما في وسعنا لتأمين السلام والعدالة".

وكانت روسيا قد بدأت الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

وأجرى الجانبان مباحثات سلام خلال الأسابيع الماضية بوساطة أمريكية، ولكن لا توجد دلالات على إحراز تقدم وشيك.

وفي إشارة إلى المفاوضات، أكد زيلينسكي: "بدون شك، نحن جميعا نريد انتهاء هذه الحرب، ولكن لا أحد سيسمح بزوال أوكرانيا".

