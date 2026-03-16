قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن المواطن المصري اليوم بحاجة إلى من يحنو عليه بعد سنوات طويلة من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن هذا التوجه لا يقل أهمية عن أي سياسات اقتصادية أو إدارية.

وأشار "الفقي" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة"، إلى كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد فيه أن الشعب يحتاج إلى رعاية واهتمام حقيقيين، خاصة بعد ما عاشه من قهر وظروف صعبة عبر قرون، مؤكدًا أن تأثير هذه الظروف على الأسرة المصرية كبير، لا سيما الأسر التي يصل دخلها إلى 5-10 آلاف جنيه شهريًا، والتي تجد صعوبة في تلبية احتياجات أبنائها الأساسية، قائلًا:"كل واحد حاطت إيده في جيب اللي جنبه".

وأوضح المفكر السياسي، أن المجتمع المصري يعيش حالة من الصراع اليوم، ليس صراعًا طبقيًا فقط، بل صراع أجيال؛ جيل تجاوز الصعوبات وجيل آخر يكافح ليتمكن من الوصول إلى مستوى آبائه، في ظل محدودية فرص الاستثمار.

وأردف أن السبب في هذه المحدودية هو استهلاك الفرص الكبرى، سواء في المشاريع أو القضايا المهمة، دون استكمال ما بدأ من ثورات زراعية وثقافية وتعليمية، ما جعل كثيرًا من المبادرات تتوقف قبل أن تؤتي ثمارها.

ولفت إلى أن بعض الشباب يرون أن فرص النجاح محدودة، نظرًا لمنافسة الدولة والقطاع الخاص لهم في مجال المشاريع، إلى جانب القيود البيروقراطية والإدارية التي تعيق المبادرات الفردية، مشددًا على أهمية التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، باعتبار أن الأخير قادر على قيادة التنمية، شريطة أن تُتاح له مساحة عمل مناسبة دون عوائق غير ضرورية.

وشدد الدكتور مصطفى الفقي، على أن التحدي الحقيقي يكمن في خلق بيئة متكاملة تتيح للشباب والمستثمرين القدرة على المساهمة الفعلية في التنمية، مع دعم الأسر والمواطنين الذين يتحملون وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكدًا أن المجتمع بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التفهم والحنان.







مصطفى الفقي: إسرائيل تريد قهر الإرادة الفلسطينية.. ومصر كانت حجر عثرة أمام المخططات الإسرائيلية

مصطفى الفقي يكشف متى تلجأ إيران لخيار شمشون؟.. وهل تغير إسرائيل خريطة المنطقة؟