كتب- أحمد العش:

تصوير- محمود بكار:

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين، مشددًا على أن بناء الإنسان يبدأ من القدرة على توفير مقومات الحياة الصحية والاجتماعية والنفسية والتعليمية للأسرة.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة: "كارثة طبيعية بين الفن والواقع"، التي عقدت ضمن فعاليات الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، إذ أوضح "عبدالغفار"، أن الدراما تعكس الواقع وتعيد تشكيله برؤية فنية خاصة، لافتًا إلى أن طرح قضية إنجاب سبعة توائم في المسلسل يحمل دلالة رمزية تهدف إلى إبراز حجم التحديات المرتبطة بالقدرة على رعاية الأطفال بشكل متكامل.

وأضاف متحدث الصحة، أن السؤال الأهم الذي يجب أن يطرحه كل شاب قبل الزواج هو مدى قدرته على توفير حياة كريمة لأسرته مستقبلًا، مؤكدًا أن الدولة داعمة للمواطن وأبنائه وتسعى لتحقيق ذلك على أرض الواقع.

وشهدت الندوة، حضور عدد من الشخصيات العامة وصناع العمل، من بينهم: النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والفنانة جهاد حسام الدين، والمؤلف أحمد عاطف فياض، فيما أدارت الندوة النائبة نشوى شريف.

ويذكر أنه شارك في بطولة مسلسل "كارثة طبيعية" محمد سلام، جهاد حسام الدين، كمال أبو رية، حمزة العيلي، أمجد عابد، هايدي عبد الخالق، ومهرة مدحت، وهو من تأليف أحمد عاطف فياض، وموسيقى تصويرية خالد الكمار، وإخراج حسام حامد.

وتقام الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب في أجواء ثقافية مميزة، إذ تم اختيار الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، الحائز على جائزة نوبل للآداب، شخصية العام للمعرض، تقديرًا لإسهاماته التي جعلت الأدب المصري حاضرًا على الساحة العالمية.

كما تحل مملكة رومانيا ضيف شرف هذه الدورة، مقدمة برنامجًا ثقافيًا متنوعًا يجمع بين التراث الأدبي الروماني والفن المعاصر، إلى جانب الاحتفاء بالفنان الراحل محيي الدين اللباد كشخصية معرض كتاب الطفل، تكريمًا لمسيرته الإبداعية وتأثيره في وجدان أجيال من الأطفال العرب.

