تكليف "القصير" نائبًا لرئيس "الجبهة الوطنية".. و"عمران" أمينًا عامًا

قرر عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، تكليف السيد القصير، بمنصب نائب رئيس الحزب، عقب تقدم الأخير بالاعتذار عن الاستمرار في موقعه كأمين عام للحزب، لرغبته في التفرغ لأداء دوره البرلماني، بعد توليه رئاسة لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بما يتطلبه الموقع من أعباء ومسؤوليات تشريعية ورقابية.

كما كلف "الجزار"، المستشار محمد عمران، بأعمال أمين عام حزب الجبهة الوطنية، في إطار استكمال الهيكل التنظيمي للحزب.

جدير بالذكر أن السيد القصير يعد من أبرز مؤسسي حزب الجبهة الوطنية، وصاحب دور محوري في بناء هياكله التنظيمية؛ وقاد التنظيم الحزبي خلال انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب الأخيرة.

