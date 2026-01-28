إعلان

الشؤون النيابية تطلق سلسلة توعوية عن الهيئات البرلمانية بالأحزاب

كتب : نشأت علي

02:17 م 28/01/2026

وزارة الشؤون النيابية والقانونية

كتب- نشأت علي:

أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانًا توعويًا جديدًا بعنوان "الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات في مجلس النواب.. التمثيل في المجلس وطريقة الإخطار.. تمثيل المعارضة والأولوية في الكلام.. إنفوجراف".

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء إن المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، شدد على استمرار ضخ المحتوى السياسي التوعوي بانتظام بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب، بحيث يكون هذا المحتوى جزءًا لا يتجزأ من عمل الوزارة، للاضطلاع بدورها في التواصل السياسي.

ويركز المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على الدور التوعوي، ومهام التواصل السياسي في الوزارة، لتعزيز حالة الوعي السياسي، لذا يشدد على مواصلة إصدار هذه السلسلة التوعوية باعتبارها أحد المهام الرئيسية.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن المستشار محمود فوزي، يتابع مع الفريقين القانوني والإعلامي بالوزارة انتظام العمل في المحتوى السياسي التوعوي، من حيث دقة المعلومات وتوثيقها ومراجعتها بشكل قانوني سليم، ومن زاوية الإعلام تقدم للمواطن في صيغة تتميز بالسلاسة، حتى يتمكن المواطن من معرفة حقوقه وواجباته السياسية بدقة وسهولة ويسر.

المجالس

النيابية

وزارة الشؤون النيابية والقانونية الهيئات البرلمانية بالأحزاب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية انتهاء انتخابات مجلس النواب تمثيل المعارضة والأولوية في الكلام

