تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، إذ يرصد "مصراوي" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

الزراعة: "رسوم تطهير المساقي رمزية ولا نية لتحريك الأسعار"

أوضح الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تلتزم بجدول زمني دوري لتطهير المساقي الخصوصية كل 3 سنوات، وذلك لضمان تدفق المياه ووصولها إلى النهايات بسلاسة ودون عوائق. للمزيد من التفاصيل اضغط (هنا)

السيد البدوي عن علاقته بأباظة وعبد النور: "سأسقطهم للمرة الثالثة"

قال الدكتور السيد البدوي، المرشح لرئاسة حزب الوفد، إنه لم يندهش من موقف خصومه التقليديين ضده، لكن مفاجأته الوحيدة كانت في موقف عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، موضحًا أن هذا الدعم لمنافسه هاني سري الدين جاء نتيجة "ضغوط أدبية" مرتبطة بعلاقات إنسانية قديمة. للمزيد من التفاصيل اضغط (هنا)



"المصل واللقاح": الأتربة الحالية تأتي في غير موعدها.. وتؤثر على مرضى الحساسية

أوضح الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن البلاد تمر بفترة عدم استقرار جوي تزامنت مع شهر يناير، وهو أمر غير مألوف، إذ اعتاد المواطنون على مثل هذه العواصف في شهر "أمشير". للمزيد من التفاصيل اضغط (هنا)

برلماني: تعديلات قانون الكهرباء تساوي بين كبار الملاك والبسطاء في العقوبة

قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الكهرباء الذي تقدمت به الحكومة قد مرّ سابقًا بمناقشات داخل مجلس الشيوخ، لافتًا إلى أنه قانون حكومي خضع لعدة تعديلات منذ عام 2020، ويتضمن عقوبات مشددة تشمل الحبس وغرامات مالية ضخمة تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه. للمزيد من التفاصيل اضغط (هنا)



"قومي الاتصالات": نجحت في توطين صناعة المحمول.. وتوفير 10 آلاف فرصة عمل

كشف المهندس محمد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن تحقيق طفرة صناعية كبرى في مجال إنتاج الهواتف المحمولة محلياً خلال عام 2025، مشدداً على أن هذه الانطلاقة تهدف بالدرجة الأولى إلى خدمة المستهلك المصري وتوفير أحدث التقنيات العالمية بجودة فائقة، فضلاً عن دورها الحيوي في خلق نحو 10 آلاف وظيفة جديدة للشباب. للمزيد من التفاصيل اضغط (هنا)