مصر تحتفل بيوم البيئة الوطني بشعار الاقتصاد الأزرق المستدام

كتب : مصراوي

06:30 ص 27/01/2026

الدكتورة منال عوض

كتب- أحمد عبدالمنعم:
يستضيف المركز الثقافي البيئى "بيت القاهرة، التابع لوزارة البيئة، احتفالية يوم البيئة الوطني 2026، اليوم الثلاثاء، بقاعة الدكتور عبدالفتاح القصاص بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة وعدد من قيادات العمل البيئي فى مصر سواء داخل الوزارة أو بالمجتمع المدنى والجهات المعنية فى ملف البيئة بمصر

يوم البيئة الوطني المصري الذي يوافق اليوم، 27 يناير. هذا اليوم ليس مجرد احتفال رمزي، بل هو محطة فارقة في تاريخ العمل البيئي في مصر.

تم اختيار هذا التاريخ تخليداً لذكرى صدور أول قانون لـ حماية البيئة في مصر ، القانون رقم 4 لسنة 1994، وبدأت مصر الاحتفال به رسمياً كـ "يوم وطني" اعتباراً من عام 2020، بناءً على موافقة رئيس مجلس الوزراء، ليكون منصة سنوية لرفع الوعي البيئي وتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني.

ترفع مصر اليوم شعاراً يعكس توجهاتها الاستراتيجية الجديدة:"الاقتصاد الأزرق المستدام والحلول القائمة على الطبيعة.. الطاقة المتجددة ودعم مسار الاستدامة"، ويأتي هذا الشعار بعد النجاح الكبير الذي حققته مصر في استضافة مؤتمر (COP-24) لاتفاقية برشلونة لحماية بيئة البحر المتوسط في ديسمبر الماضي بالقاهرة.

وزارة البيئة منال عوض

