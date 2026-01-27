إعلان

سور الأزبكية قلب معرض الكتاب.. كتب بأسعار بسيطة وزحام كثيف

كتب- أحمد الجندي:

03:00 ص 27/01/2026
    جناح سور الأزبكية (2)

شهد جناح سور الأزبكية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57 إقبالًا وزحامًا كثيفًا من الزوار والقراء، حيث التف الجمهور حول الأجنحة في مشهد يعكس الشغف الكبير بالقراءة واقتناء الكتب بأسعار مناسبة.

واجتمع القراء من مختلف الأعمار والاهتمامات داخل السوق، الذي يُعد من أبرز محطات المعرض، نظرًا لما يقدمه من كتب متنوعة في مختلف المجالات، إلى جانب أسعاره البسيطة التي تناسب جميع الفئات، وهو ما جعله وجهة مفضلة للزوار.

وأعرب عدد من الزوار عن سعادتهم بتجربة سور الأزبكية، مؤكدين أن الأسعار في متناول الجميع، مع توافر كتب قيمة ونادرة، ما أضفى أجواءً مميزة وحيوية داخل المعرض، وعزز من روح الثقافة والمعرفة بين الحضور

جناح سور الأزبكية سور الأزبكية معرض القاهرة الدولي للكتاب

