كتب- محمد لطفي:

تفقد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، أجنحة وفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه الخامس، وعددًا من أنشطة البرنامجين الثقافي والفني، إلى جانب القاعة المخصصة لنشاط الطفل، وذلك للوقوف على مستوى منظومة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للجمهور.

وشهدت فعاليات المعرض المتنوعة، منذ الساعات الأولى لليوم الخامس من الدورة السابعة والخمسين، إقبالًا جماهيريًا كثيفًا، خاصة من الأسر المصرية التي حرصت على اصطحاب أبنائها للمشاركة في الأنشطة الثقافية والفنية المتعددة.

وخلال جولته، استمع وزير الثقافة إلى آراء ومقترحات زوار المعرض بشأن مستوى الخدمات المقدمة وسبل تطويرها، كما تابع حركة البيع بأجنحة قطاعات وزارة الثقافة المختلفة، واطّلع على الإصدارات الأكثر مبيعًا، ومدى توافر العناوين المتنوعة، إلى جانب الإقبال الكبير على مبادرة «مكتبة لكل بيت»، التي شهدت رواجًا ملحوظًا منذ الأيام الأولى للمعرض.

ووجّه وزير الثقافة بتوسيع نطاق مبادرة «مكتبة لكل بيت» من خلال إتاحتها عبر البريد المصري، بما يضمن وصولها إلى مختلف محافظات الجمهورية، فضلًا عن توفيرها بمنافذ بيع الوزارة في المحافظات، دعمًا لسياسات إتاحة الكتاب وتكريس العدالة الثقافية.

كما تابع الوزير عددًا من الندوات والعروض الفنية، وتفقد القاعة المخصصة لنشاط الطفل، التي شهدت تفاعلًا لافتًا من الأطفال وأولياء الأمور، بما يعكس نجاح البرامج المقدمة في المزج بين التثقيف والترفيه، وتعزيز قيم الإبداع والمعرفة لدى النشء. واطّلع كذلك على آراء عدد من العارضين حول مستوى التنظيم والخدمات، في إطار الحرص على التطوير المستمر لمنظومة المعرض، باعتباره أحد أكبر الأحداث الثقافية في المنطقة.

وأكد وزير الثقافة أن الإقبال الجماهيري الواسع الذي يشهده معرض القاهرة الدولي للكتاب يُعد مشهدًا حضاريًا متميزًا، وترجمة حية لنجاح رؤية الدولة في بناء الإنسان، ودلالة واضحة على إدراك الأسرة المصرية لقيمة المعرفة ودورها في تشكيل الوعي.

وتُقام الدورة السابعة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا». وتحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، ويُكرم المعرض الأديب العالمي نجيب محفوظ بوصفه شخصية المعرض، إلى جانب برنامج ثقافي وفني متنوع يضم ندوات فكرية، وأمسيات أدبية، وفعاليات فنية، وأنشطة مخصصة للأطفال والشباب