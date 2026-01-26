إعلان

لأول مرة في معرض الكتاب.. عربية فول تضيف لمسة أصيلة

كتب- أحمد الجندي:

07:35 م 26/01/2026
    شهد المعرض لأول مرة ظهور عربية فول وفلافل أمام الزوار (4)
    شهد المعرض لأول مرة ظهور عربية فول وفلافل أمام الزوار (2)
    شهد المعرض لأول مرة ظهور عربية فول وفلافل أمام الزوار (3)

تميز معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية بطابع مصري أصيل يختلف عن كل الأعوام السابقة، حيث شهد المعرض لأول مرة ظهور عربية فول وفلافل أمام الزوار.


وقد لاقت هذه المبادرة استحسان الأسر والزوار، حيث أصبح بالإمكان الإفطار على الفلافل والفول بأسعار بسيطة، مما جعل زيارة المعرض ليست مجرد رحلة ثقافية، بل تجربة مصرية شعبية متكاملة تجمع بين الثقافة والطعام التقليدي، حيث أن الفكرة تهدف إلى إحياء الروح المصرية الأصيلة داخل أجواء المعرض، وتمكين الزوار من قضاء وقت ممتع ومفيد دون تكاليف إضافية.

كما أن وجود تلك الوجبات التقليدية يخلق جوًا من الألفة والمرح، خاصة للعائلات التي جاءت مع أطفالها، حيث أصبح بإمكانهم الاستمتاع بالكتب والقراءة، مع تناول وجبة إفطار تقليدية وسط أجواء مبهجة.

