محافظ قنا يستقبل "شيخ الإذاعيين" ويدعو لصناعة "ترند إيجابي" (صور)

قنا - عبدالرحمن القرشي:

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الإذاعي الكبير فهمي عمر، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق الملقب بـ "شيخ الإذاعيين"، والوفد المرافق له، في لقاء ودي بحث خلاله الطرفان الدور المحوري للإعلام الهادف في بناء الوعي المجتمعي وتنمية ثقافة المواطنين.

أكد محافظ قنا خلال اللقاء على ضرورة التركيز في المرحلة الراهنة على النماذج المشرفة والقصص الملهمة لصناعة "ترند إيجابي" يخدم المجتمع، داعيًا إلى تطوير الخطاب الإعلامي بتبني لغة ترتقي بالوعي وتفتح قنوات اتصال مباشرة وفعالة مع الجمهور، ليكون الإعلام أداة قوية لتعزيز تأثير القرارات الداعمة للتنمية.

استعرض عبد الحليم آليات العمل الإعلامي المطلوبة للتصدي للظواهر السلبية التي تعيق مسيرة التنمية، وفي مقدمتها ظاهرة الغش الجماعي، مشيرًا إلى تأثير هذه السلوكيات سلبًا على قدرة الأفراد على المشاركة الفعالة في بناء المجتمع، وضرورة مواجهتها بحسم إعلامي وتوعوي.

ومن جانبه، وصف الإذاعي فهمي عمر الإعلام بأنه "عين المواطن" التي تبني ولا تهدم، مؤكدًا حيوية دوره في دعم جهود التنمية والتثقيف، والمساهمة في إيجاد حلول للقضايا المختلفة، باعتبار الإعلام التنموي ركيزة أساسية للنهوض بالمجتمع المحلي.