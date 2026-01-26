الأغاني النوبية تبهج زوار معرض الكتاب وتجمع الأسر والشباب حولها



أضفت الأغاني النوبية أجواءً فنية مميزة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ57، حيث أثار شاب يؤدي الأغاني النوبية تفاعل الزوار بشكل لافت.

والتفّ حوله الشباب والفتيات والأطفال والعديد من الأسر، مستمتعين بالألحان النوبية الأصيلة في جو مليء بالبهجة والجمال.



وأشاد الزوار بهذه الفقرة الموسيقية التي أضافت بعدًا ثقافيًا وفنيًا مميزًا للمعرض، مؤكدين أن دمج الموسيقى التقليدية مع تجربة زيارة الكتب جعل الأجواء أكثر حيوية وجاذبية لجميع الفئات العمرية.



يذكر أن، معرض الكتاب 2026 سيستمر حتى يوم الثلاثاء 3 فبراير، ويفتح أبوابه أمام الزوار من السبت إلى الأربعاء من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً، أما يومي الخميس والجمعة، فتستمر فعاليات المعرض في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس، من الساعة 10 صباحًا حتى 9 مساءً.