إعلان

الأغاني النوبية تبهج زوار معرض الكتاب وتجمع الأسر والشباب حولها

كتب- أحمد الجندي:

07:27 م 26/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الأغاني النوبية تبهج زوار معرض الكتاب وتجمع الأسر والشباب حولها (4)
  • عرض 4 صورة
    الأغاني النوبية تبهج زوار معرض الكتاب وتجمع الأسر والشباب حولها (2)
  • عرض 4 صورة
    الأغاني النوبية تبهج زوار معرض الكتاب وتجمع الأسر والشباب حولها (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


أضفت الأغاني النوبية أجواءً فنية مميزة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ57، حيث أثار شاب يؤدي الأغاني النوبية تفاعل الزوار بشكل لافت.

والتفّ حوله الشباب والفتيات والأطفال والعديد من الأسر، مستمتعين بالألحان النوبية الأصيلة في جو مليء بالبهجة والجمال.


وأشاد الزوار بهذه الفقرة الموسيقية التي أضافت بعدًا ثقافيًا وفنيًا مميزًا للمعرض، مؤكدين أن دمج الموسيقى التقليدية مع تجربة زيارة الكتب جعل الأجواء أكثر حيوية وجاذبية لجميع الفئات العمرية.


يذكر أن، معرض الكتاب 2026 سيستمر حتى يوم الثلاثاء 3 فبراير، ويفتح أبوابه أمام الزوار من السبت إلى الأربعاء من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً، أما يومي الخميس والجمعة، فتستمر فعاليات المعرض في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس، من الساعة 10 صباحًا حتى 9 مساءً.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

معرض القاهرة الدولي للكتاب الأغاني النوبية فعاليات معرض الكتاب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"لازم يبطل كورة".. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل بمنشور جديد
رياضة عربية وعالمية

"لازم يبطل كورة".. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل بمنشور جديد
الصفقة الثالثة.. بيراميدز يعلن ضم باسكال فيري رسميًا
رياضة محلية

الصفقة الثالثة.. بيراميدز يعلن ضم باسكال فيري رسميًا
عملاق ألمانيا يقتحم سباق التعاقد مع عمر مرموش
رياضة عربية وعالمية

عملاق ألمانيا يقتحم سباق التعاقد مع عمر مرموش
فيديو..منشور جديد من شيرين عبد الوهاب والجمهور يعلق
زووم

فيديو..منشور جديد من شيرين عبد الوهاب والجمهور يعلق
مشاورات مصرية تونسية جزائرية بشأن مسار التسوية في ليبيا
شئون عربية و دولية

مشاورات مصرية تونسية جزائرية بشأن مسار التسوية في ليبيا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مشاورات مصرية تونسية جزائرية بشأن مسار التسوية في ليبيا
الأرصاد: انخفاض مفاجئ في الحرارة وأمطار رعدية تضرب هذه المحافظات غدًا -(فيديو)
6800 جنيه للجرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل صعوده التاريخي
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
بطرس غالي: البنوك المركزية بدأت التخلص من الدولار وسط توقعات بتدهوره