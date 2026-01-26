"تعليم النواب" تقر خطة عملها لدور الانعقاد الأول -(صور)

"طوابير طويلة".. كشف عيون وأسنان مجانًا وإقبال كبير من زوار معرض الكتاب

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة د.اشرف الشيحي ،اجتماعين اليوم الاتنين لمناقشة خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الثالث.



واستعرضت اللجنة، ماورد في مشروع الخطة المقدمة وأعرب نواب اللجنة عن امتنانهم ببنود الخطة نظرا لتغطيتها كل مايتعلق بالمحاور الرئيسيه التعليم ماقبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والتعليم التكنولوجي مع أهمية ومراجعة القوانين والتشريعات الموجودة التي تتطلب التدخل بتعديلات للاستفادة القصوي بالإضافة إلي إمكانية عرض الموضوعات الحيوية التي لها علاقة بالمواطنين والعمل علي تذليل العقبات بالتنسيق مع الوزارات المعنية.



ووافقت اللجنة علي خطة عملها مع إضافة مجموعة من مقترحات النواب.