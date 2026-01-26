إعلان

"تعليم النواب" تقر خطة عملها لدور الانعقاد الأول -(صور)

كتب- نشأت علي:

06:48 م 26/01/2026 تعديل في 07:01 م
    لجنة التعليم بمجلس النواب (1)
    لجنة التعليم بمجلس النواب (3)

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة د.اشرف الشيحي ،اجتماعين اليوم الاتنين لمناقشة خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الثالث.


واستعرضت اللجنة، ماورد في مشروع الخطة المقدمة وأعرب نواب اللجنة عن امتنانهم ببنود الخطة نظرا لتغطيتها كل مايتعلق بالمحاور الرئيسيه التعليم ماقبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والتعليم التكنولوجي مع أهمية ومراجعة القوانين والتشريعات الموجودة التي تتطلب التدخل بتعديلات للاستفادة القصوي بالإضافة إلي إمكانية عرض الموضوعات الحيوية التي لها علاقة بالمواطنين والعمل علي تذليل العقبات بالتنسيق مع الوزارات المعنية.


ووافقت اللجنة علي خطة عملها مع إضافة مجموعة من مقترحات النواب.

مجلس النواب أشرف الشيحي لجنة التعليم

