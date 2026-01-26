إعلان

"طوابير طويلة".. كشف عيون وأسنان مجانًا وإقبال كبير من زوار معرض الكتاب

كتب : أحمد الجندي

03:49 م 26/01/2026
    الكشف الطبي المجاني على العيون والأسنان (2)
    الكشف الطبي المجاني على العيون والأسنان (5)
    الكشف الطبي المجاني على العيون والأسنان (6)
    الكشف الطبي المجاني على العيون والأسنان (4)
    الكشف الطبي المجاني على العيون والأسنان (3)

أثار مشهد الكشف الطبي المجاني على العيون والأسنان دهشة وإعجاب زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57، بعد قيام إحدى الشركات بتقديم خدمات طبية مجانية للجمهور داخل المعرض.

وشهدت بلازا 1 إقبالًا كثيفًا من الزوار الذين اصطفوا في طوابير طويلة لإجراء الكشف الطبي، حيث شملت المبادرة فحص العيون والأسنان دون مقابل، إلى جانب صرف العلاج اللازم للحالات التي تم اكتشافها.

وأدى الإقبال الكبير على الخدمة إلى حدوث زحام ملحوظ بالمكان، في مشهد يعكس وعي الزوار بأهمية الاهتمام بالصحة وحرصهم على الاستفادة من المبادرات المجتمعية المقدمة خلال فعاليات المعرض.

الكشف الطبي المجاني أسنان كشف عيون معرض القاهرة الدولي للكتاب

