الجيزة: تحصين 90 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية منذ 11 يناير

أثار مشهد الكشف الطبي المجاني على العيون والأسنان دهشة وإعجاب زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57، بعد قيام إحدى الشركات بتقديم خدمات طبية مجانية للجمهور داخل المعرض.

وشهدت بلازا 1 إقبالًا كثيفًا من الزوار الذين اصطفوا في طوابير طويلة لإجراء الكشف الطبي، حيث شملت المبادرة فحص العيون والأسنان دون مقابل، إلى جانب صرف العلاج اللازم للحالات التي تم اكتشافها.

وأدى الإقبال الكبير على الخدمة إلى حدوث زحام ملحوظ بالمكان، في مشهد يعكس وعي الزوار بأهمية الاهتمام بالصحة وحرصهم على الاستفادة من المبادرات المجتمعية المقدمة خلال فعاليات المعرض.

اقرأ أيضًا:

توجد تجاوزات.. بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة

قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الإجباري.. تعرف عليها

موجة برد وشبورة مائية وأمطار..الأرصاد تُعلن طقس الـ6 أيام المقبلة