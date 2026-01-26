إعلان

أول تعليق من حماس بعد العثور على جثة آخر أسير إسرائيلي.. ماذا قالت؟

كتب : مصراوي

05:02 م 26/01/2026 تعديل في 06:15 م

حركة حماس

كتب-عبدالله محمود:

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن العثور على جثة آخر أسير إسرائيلي، تؤكد التزامها بكل متطلبات اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة.

وأضافت حماس في بيان اليوم الاثنين، أنها ستواصل التزامها بكل جوانب الاتفاق ومنها تسهيل عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة وانجاحها.

ودعت حماس، الوسطاء والولايات المتحدة إلى إلزام إسرائيل بوقف خروقاته للاتفاق وتطبيق الاستحقاقات المطلوبة منه، مؤكدة أن الحركة زودت الوسطاء بالمعلومات اللازمة أولا بأول، بما أسهم في التمكن من العثور على جثمان آخر أسير.

وأضافت حماس: " أن الخطوة تأتي ضمن التزام المقاومة باستحقاقات المرحلة الأولى من الاتفاق حيث أنجزت كل ما عليها من التزامات".

وشددت حماس، على ضرورة استكمال تنفيذ بنود الاتفاق بما يضمن فتح معبر رفح ودخول الإغاثة وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع.

وطالبت حماس من الدول الضامنة تحمل مسؤولياتها بضمان تنفيذ كل الاستحقاقات المعطلة من جانب إسرائيل.

حماس قطاع غزة الولايات المتحدة حركة حماس

