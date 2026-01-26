رمضان 2026.. عرض مسلسل "فرصة أخيرة" حصريًا على قناة "ON"

كتبت- منى الموجي:

أعلنت قناة "ON" عن عرض مسلسل "فرصة أخيرة" حصريًا على شاشتها ضمن خريطة مسلسلات رمضان 2026.

المسلسل من بطولة محمود حميدة، طارق لطفي، ندا موسى، محمود البزاوي، علي الطيب، قصة أمين جمال وسيناريو وحوار محمود عزت، ومن إخراج أحمد عادل سلامة.

يدور المسلسل في إطار من الصراع الأخلاقي، إذ يتناول قصة قاضي تتعرض حياته للخطر بسبب واقعة حساسة يمر بها تشهد تحولات وتطورات تؤثر على مسار حياته بالكامل.

جدير بالذكر أن شهر رمضان 2026، يشهد عرض عدد كبير من المسلسلات، التي يشارك في بطولتها كبار نجوم الفن في مصر والعالم العربي، بينهم: منة شلبي، إياد نصار، هند صبري، ماجد الكدواني، يسرا اللوزي، يوسف الشريف، ريم مصطفى، شيري عادل، مصطفى شعبان، أحمد العوضي، نرمين الفقي، ماجد المصري، نيللي كريم، شريف سلامة، سلمى أبو ضيف، أمير كرارة، شريف منير.