10 تخصصات وجراحات مجانية.. قافلة طبية تصل الفرافرة غدًا

كتب : محمد الباريسي

09:13 م 26/01/2026

مستشفى الفرافرة المركزي

تنطلق في مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، غدًا الثلاثاء، فعاليات قافلة طبية وجراحية شاملة بالمجان، تستمر لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 27 وحتى 29 يناير 2026، وذلك بالتنسيق الكامل بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المركز.

قائمة التخصصات والحجز

وكشف الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، عن توفير الكشف الطبي المجاني والخدمات العلاجية في عشرة تخصصات متنوعة تشمل العظام والرمد والنساء والتوليد والأنف والأذن والمسالك البولية، إلى جانب العيادات المتخصصة التي تضم الباطنة والأطفال والجلدية والأسنان، بالإضافة إلى تخصص النفسية والعصبية، مشيرًا إلى فتح باب الحجز للكشف وإجراء العمليات الجراحية اعتبارًا من اليوم وطوال فترة عمل القافلة بمقر مستشفى الفرافرة المركزي

بناء الإنسان

وأوضح "صبحي" أن هذه القافلة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز منظومة الحماية الصحية والارتقاء بالخدمات الاجتماعية، حيث تهدف بشكل أساسي إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين وتحمل تكاليف علاجهم بالكامل، تفعيلًا لتوجيهات القيادة السياسية ومبادرة "بناء الإنسان المصري" التي تبدأ خطواتها بالكشف الطبي وإجراء الجراحات اللازمة وصولًا إلى صرف العلاج.

