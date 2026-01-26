قال الدكتور محمد صدقي، استشاري الصدر والحساسية، إن الجدل المثار حول ارتباط السجائر الإلكترونية "الڤيب" بحالات الوفاة يحتاج إلى تقييم علمي دقيق، بعيدًا عن الشائعات أو الاستنتاجات غير المثبتة طبياً.

وأضاف خلال حواره على قناة "صدى البلد" أن جميع أشكال التدخين، سواء كانت تقليدية أو إلكترونية أو حتى الشيشة، تشكل خطرًا واضحًا على صحة الإنسان

وأكد الدكتور صدقي أن هذه الحقيقة الطبية أصبحت ثابتة ومعروفة حتى بين المدخنين أنفسهم، والذين يدركون جيداً المخاطر الصحية الناتجة عن عادة التدخين اليومية.

وتابع أن مادة النيكوتين الموجودة في التبغ، سواء تم حرقها في السجائر العادية أو تسخينها في نظيرتها الإلكترونية، هي السبب الرئيسي والأساسي وراء عملية الإدمان.

وحذر استشاري الصدر والحساسية من تأثير النيكوتين على الحالة النفسية للمدخن، مشيراً إلى أنه يعمل على رفع المزاج بشكل مؤقت وسريع، مما يخلق اعتماداً مستمراً عليه للحفاظ على ذلك الشعور الوهمي بالراحة.

وأكد أن هذا التأثير المؤقت هو ما يغرق المستخدم في دوامة الإدمان، بغض النظر عن وسيلة توصيل النيكوتين، سواء كانت تقليدية أو حديثة.ش