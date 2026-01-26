إعلان

تامر أمين يهاجم اتحاد الكرة: "رؤية 2038" للمنتخب كلام فارغ

كتب : داليا الظنيني

08:29 م 26/01/2026

تامر أمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الإعلامي تامر أمين، إن أداء المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة ومُجرّد حصوله على المركز الرابع، يُعتبر حلقة مكررة من دورة الإحباط التي يعيشها الجمهور المصري، والتي تبدأ بـ"الهوجة" المؤقتة وتنتهي بالنسيان والعودة للأخطاء ذاتها.

وأضاف أمين، خلال برنامجه "آخر النهار" على فضائية "النهار"، أن المصيبة الحقيقية تكمن في معرفة المسؤولين عن الكرة بهذا الطبع المجتمعي، مما يجعلهم يعتمدون عليه ويواصلون السير بنفس السياسات الفاشلة.

وتابع أمين أن جيلًا كاملاً من الشباب المصري، يبلغ عمره الآن 15 عامًا، لم يشاهد بلده تُتوج بلقب القارة منذ عام 2010، مُؤكدًا أن الإجابة عن سبب هذا الغياب الطويل بسيطة وهي تكرار نفس التمرين ونفس السياسات ونفس الإدارة.

وأكَّد أن النتيجة لن تتغير طالما أن المنهج والأشخاص أنفسهم لم يتغيروا، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة حاول تهدئة الرأي العام بعد الخروج من البطولة والإخفاق في مستوى الأداء، وذلك من خلال الإعلان عن "رؤية 2038"، مُتسائلاً بسخرية عن سر اختيار هذا الرقم بالتحديد.

وتساءل أمين: "هل عندكم فيجن؟ هل عندكم فكر مختلف؟"، مُؤكدًا أن ما يقدمه الاتحاد هو مجرد "كلام ابن عم حديت" وعناوين إعلامية فارغة لا أساس لها من الصحة ولا تليق بتاريخ الكرة المصرية.

واختتم تامر أمين نقده اللاذع بالتعبير عن صدمته من اعتبار اتحاد الكرة أن حصول مصر على المركز الرابع "إنجازًا كبيرًا"، مُشيرًا إلى أن هذا التوصيف لا يتناسب مع مكانة مصر الكروية التاريخية.

وأوضح أنه في أحسن الأحوال، يمكن وصف هذا المركز بـ"المقبول" فقط في ظل عشوائية التحضير وضعف الإمكانيات وغياب التخطيط الحقيقي، داعيًا إلى وقف خداع الجمهور بالشعارات والبدء في التغيير الجذري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تامر أمين كأس الأمم الإفريقية منتخب مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طرح البوسترات المنفردة لأبطال مسلسل "ن النسوة" رمضان 2026
زووم

طرح البوسترات المنفردة لأبطال مسلسل "ن النسوة" رمضان 2026
بعد حكم إعدام أبيهم.. كيف قُتل "أطفال المنيا" الثلاثة؟ (فيديو)
أخبار المحافظات

بعد حكم إعدام أبيهم.. كيف قُتل "أطفال المنيا" الثلاثة؟ (فيديو)
داوود ينتقد مناداة طارق الملا بـ"معالي الوزير" خلال مناقشة قانون الكهرباء
أخبار مصر

داوود ينتقد مناداة طارق الملا بـ"معالي الوزير" خلال مناقشة قانون الكهرباء
3 لاعبين في الأهلي على طاولة الإحتراف بإسبانيا.. ما التفاصيل؟
رياضة عربية وعالمية

3 لاعبين في الأهلي على طاولة الإحتراف بإسبانيا.. ما التفاصيل؟
ترامب: حماس ساعدت في العثور على جثة آخر أسير وعليها نزع السلاح
شئون عربية و دولية

ترامب: حماس ساعدت في العثور على جثة آخر أسير وعليها نزع السلاح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مشاورات مصرية تونسية جزائرية بشأن مسار التسوية في ليبيا
الأرصاد: انخفاض مفاجئ في الحرارة وأمطار رعدية تضرب هذه المحافظات غدًا -(فيديو)
6800 جنيه للجرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل صعوده التاريخي
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
بطرس غالي: البنوك المركزية بدأت التخلص من الدولار وسط توقعات بتدهوره