تامر أمين يهاجم اتحاد الكرة: "رؤية 2038" للمنتخب كلام فارغ

قال الإعلامي تامر أمين، إن أداء المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة ومُجرّد حصوله على المركز الرابع، يُعتبر حلقة مكررة من دورة الإحباط التي يعيشها الجمهور المصري، والتي تبدأ بـ"الهوجة" المؤقتة وتنتهي بالنسيان والعودة للأخطاء ذاتها.

وأضاف أمين، خلال برنامجه "آخر النهار" على فضائية "النهار"، أن المصيبة الحقيقية تكمن في معرفة المسؤولين عن الكرة بهذا الطبع المجتمعي، مما يجعلهم يعتمدون عليه ويواصلون السير بنفس السياسات الفاشلة.

وتابع أمين أن جيلًا كاملاً من الشباب المصري، يبلغ عمره الآن 15 عامًا، لم يشاهد بلده تُتوج بلقب القارة منذ عام 2010، مُؤكدًا أن الإجابة عن سبب هذا الغياب الطويل بسيطة وهي تكرار نفس التمرين ونفس السياسات ونفس الإدارة.

وأكَّد أن النتيجة لن تتغير طالما أن المنهج والأشخاص أنفسهم لم يتغيروا، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة حاول تهدئة الرأي العام بعد الخروج من البطولة والإخفاق في مستوى الأداء، وذلك من خلال الإعلان عن "رؤية 2038"، مُتسائلاً بسخرية عن سر اختيار هذا الرقم بالتحديد.

وتساءل أمين: "هل عندكم فيجن؟ هل عندكم فكر مختلف؟"، مُؤكدًا أن ما يقدمه الاتحاد هو مجرد "كلام ابن عم حديت" وعناوين إعلامية فارغة لا أساس لها من الصحة ولا تليق بتاريخ الكرة المصرية.

واختتم تامر أمين نقده اللاذع بالتعبير عن صدمته من اعتبار اتحاد الكرة أن حصول مصر على المركز الرابع "إنجازًا كبيرًا"، مُشيرًا إلى أن هذا التوصيف لا يتناسب مع مكانة مصر الكروية التاريخية.

وأوضح أنه في أحسن الأحوال، يمكن وصف هذا المركز بـ"المقبول" فقط في ظل عشوائية التحضير وضعف الإمكانيات وغياب التخطيط الحقيقي، داعيًا إلى وقف خداع الجمهور بالشعارات والبدء في التغيير الجذري.