إعلان

الإفتاء توضح موقف الزكاة من ذهب الزينة

كتب : حسن مرسي

07:43 م 26/01/2026

الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الرأي الفقهي في وجوب زكاة الذهب الذي تمتلكه للزينة، مؤكدًا أن جمهور الفقهاء يرون أن الذهب المملوك لغرض الزينة المباحة فقط، وليس للادخار أو التجارة، لا تجب فيه الزكاة.

وأوضح وسام، خلال برنامج "فتاوى الناس" أن الحكم مرتبط بعدة ضوابط مهمة، أولها أن يكون الذهب مملوكًا لأنثى، وثانيها أن يكون الغرض الأساسي من اقتنائه هو الزينة المباحة شرعًا.

وأضاف أن هذه الضوابط تنطبق على الذهب الموروث من الأم والهدايا وخاتم الزواج، ما دامت مخصصة للتزين وليس للادخار.

وتابع أمين الفتوى أنه إذا اختل أحد هذين الشرطين، فإن الحكم يتغير، مشيرًا إلى أن الرجل لا يجوز له شرعًا التزين بالذهب، وبالتالي فإن أي ذهب يملكه يعتبر مالًا مدخرًا تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.

وأكد أن نية تبديل الذهب أو بعضه بذهب آخر للزينة، لا يُغير من طبيعته كحلي معفاة من الزكاة، ما دام القصد الأصلي لم يتغير إلى الادخار أو التجارة حتى لو بلغ النصاب المحدد شرعًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد وسام ذهب الزينة دار الإفتاء المصرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

داوود ينتقد مناداة طارق الملا بـ"معالي الوزير" خلال مناقشة قانون الكهرباء
أخبار مصر

داوود ينتقد مناداة طارق الملا بـ"معالي الوزير" خلال مناقشة قانون الكهرباء
ناصر البرنس ملك الكبدة يتهم زوجته بسرقة "تحويشة عمره"
حوادث وقضايا

ناصر البرنس ملك الكبدة يتهم زوجته بسرقة "تحويشة عمره"

"لازم يبطل كورة".. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل بمنشور جديد
رياضة عربية وعالمية

"لازم يبطل كورة".. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل بمنشور جديد
رمضان 2026.. عرض مسلسل "فرصة أخيرة" حصريًا على قناة "ON"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. عرض مسلسل "فرصة أخيرة" حصريًا على قناة "ON"

6800 جنيه للجرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل صعوده التاريخي
اقتصاد

6800 جنيه للجرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل صعوده التاريخي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مشاورات مصرية تونسية جزائرية بشأن مسار التسوية في ليبيا
الأرصاد: انخفاض مفاجئ في الحرارة وأمطار رعدية تضرب هذه المحافظات غدًا -(فيديو)
6800 جنيه للجرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل صعوده التاريخي
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
بطرس غالي: البنوك المركزية بدأت التخلص من الدولار وسط توقعات بتدهوره