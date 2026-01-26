إعلان

مهتز نفسي يحاول خطف طفل في المنوفية

كتب : مصراوي

08:58 م 26/01/2026

جانب من الفيديو المتداول

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول أظهر مهتز نفسيا يحاول خطف طفل بالمنوفية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة أشمون بالمنوفية من الأهالى بالإمساك بشخص مهتز نفسيا حال محاولته اصطحاب أحد الأطفال، وأمكن تحديد والدة الطفل (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز).

بسؤالها قررت بعلمها من الأهالى بمحاولة مهتز نفسيا اصطحاب ابنها من أمام أحد المحلات التجارية المتواجدة بمحل الواقعة ومنعه الأهالى.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه يعانى من اضطرابات نفسية وقدم ذويه ما يفيد ذلك. وقررت والدة الطفل التنازل عن المحضر عقب علمهما بحالته النفسية.

محاولة خطف طفل المنوفية مهتز نفسي الداخلية الشرطة أشمون

