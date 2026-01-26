بهجه وسعادة.. أجواء احتفالية تزين المسرح المكشوف بمعرض الكتاب

ينمو حتى 18 مترًا ومهدد بالانقراض.. ماذا نعرف عن القرش الحوتي بعد اصطياده

كتب- أحمد الجندي:

شهد المسرح المكشوف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين أجواءً احتفالية مبهجة، حيث تجمّع الزوار من مختلف الأعمار وسط حالة من السعادة والبهجة، في مشهد يعكس روح المعرض الثقافية والترفيهية.

وتخللت الفعاليات عروض استعراضية مميزة قدّمها عدد من الأطفال، نالت إعجاب الحضور، الذين التفوا حول المسرح لمتابعة الفقرات الفنية في أجواء أسرية دافئة، امتزجت فيها الموسيقى مع روح الفرح.

وجاءت هذه الاحتفالات ضمن الفعاليات المصاحبة للمعرض، التي تهدف إلى تقديم تجربة ثقافية متكاملة تجمع بين المعرفة والترفيه، وتؤكد حرص إدارة المعرض على جذب جميع فئات المجتمع، خاصة الأطفال والأسر، وإضفاء طابع إنساني وحيوي على الحدث الثقافي الأكبر في المنطقة.

