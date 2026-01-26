إعلان

الرئيس السيسي يتابع مستجدات مشروع الأجهزة التعويضية

كتب : محمد سامي

01:45 م 26/01/2026 تعديل في 01:48 م

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء السيد الغالي، رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، واللواء طبيب عيد الطويل، رئيس مجلس إدارة شركة لوكوميد مصر، واللواء دكتور محمد متولي، رئيس اللجنة الفنية لإدارة مشروع الأجهزة التعويضية ومدير عام الشركة.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع مستجدات مشروع الأجهزة التعويضية، وجهود الدولة من خلال كافة الأجهزة المعنية المختلفة لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في مصر، وفقًا لأحدث المعايير التكنولوجية والطبية الدولية بالتعاون مع الخبرات العالمية.

وتم خلال الاجتماع تأكيد حرص الدولة على توفير الأجهزة التعويضية بأعلى درجات ومعايير الكفاءة، وذلك في إطار الحرص على تقديم أفضل سبل الدعم والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية لتعزيز استقلاليتهم واندماجهم الكامل في المجتمع، وبما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وذكر السفير محمد الشناوي، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع أيضًا ما يتعلق بتوطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، لتوفير الأجهزة التعويضية العالية الجودة بأيدٍ مصرية مدربة.

وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى أنه يُجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء سبعة مراكز للتجميع والمواءمة بالتنسيق مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة المصرية للشراء الموحد، بالشراكة مع شركة «أوتوبوك» الألمانية.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس وجه بضرورة حوكمة إجراءات التعاقد مع الشركات المصنعة للأجهزة التعويضية، بما يضمن الالتزام بالمواصفات الفنية والجودة العالمية، واعتماد العقود وفقا لضوابط واضحة، وتقييم أداء الشركات بشكل دوري، والتأكد من توافق المنتجات مع احتياجات المستفيدين.

كما وجه الرئيس، بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية وفق المواصفات القياسية المعتمدة دوليًا، ومن خلال إقامة مجمع صناعي خدمي متكامل لتقديم الخدمة إلى ذوي الإعاقة الحركية، وذلك من منظور إنساني وأخلاقي وديني، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية تطوير ذلك المجمع الصناعي ليصبح مركز تميز إقليمي لتقديم تلك الخدمة للمرضى المعاقين حركيًا لكل دول المنطقة، مع الاستفادة من الإمكانات المتاحة حاليًا في مصر فيما يخص مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

اقرأ أيضًا:

توجد تجاوزات.. بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة

قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الإجباري.. تعرف عليها

موجة برد وشبورة مائية وأمطار..الأرصاد تُعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي مشروع الأجهزة التعويضية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ساعة يوم القيامة.. هل تقترب البشرية من كارثة؟
أخبار و تقارير

ساعة يوم القيامة.. هل تقترب البشرية من كارثة؟
داخل 19 مول تجاري.. خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي 2026
حوادث وقضايا

داخل 19 مول تجاري.. خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي 2026
محمود سعد ينتقد الرسوم المفروضة على المصريين بالخارج ويحذر من تداعياتها
أخبار مصر

محمود سعد ينتقد الرسوم المفروضة على المصريين بالخارج ويحذر من تداعياتها
ينمو حتى 18 مترًا ومهدد بالانقراض.. ماذا نعرف عن القرش الحوتي بعد اصطياده
أخبار مصر

ينمو حتى 18 مترًا ومهدد بالانقراض.. ماذا نعرف عن القرش الحوتي بعد اصطياده
محافظ قنا يحذر: إجراءات صارمة ضد قيادة الأطفال للإسكوتر الكهربائي (صور)
أخبار المحافظات

محافظ قنا يحذر: إجراءات صارمة ضد قيادة الأطفال للإسكوتر الكهربائي (صور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يهبط تحت الـ47 جنيها للشراء لأول مرة منذ 20 شهرا بالبنوك اليوم
موجة شديدة التقلب.. رئيس "تغير المناخ" يحذر من طقس الأيام المقبلة
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
سعر الذهب اليوم في مصر يسجل مستوى تاريخيا جديدا بمنتصف التعاملات