بالأسماء.. بورسعيد تتوج الفائزين بمسابقة القرآن الكريم الدولية

أعلنت اللجنة العليا لمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم، اليوم الإثنين، أسماء أئمة الأوقاف الفائزين في فرع أئمة المساجد، عقب انتهاء المنافسات التي تهدف إلى تنمية قدرات الأئمة علميًا ودعويًا، وخلق روح التنافس الإيجابي بينهم، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بما يسهم في تطوير الأداء الدعوي والارتقاء بالخطاب الديني داخل المساجد.

وجاء الفائزون الثلاثة كالتالي: محمد هاني عبد الباسط، إمام مسجد حميد وهدان جنوب بورسعيد، سامي أحمد عبد الرحمن محمد، إمام مسجد الرحمن خشبة بحي الكويت، خالد محمد حلمي سيد، إمام وخطيب مسجد أبو عايش جنوب بورسعيد.

واجتاز الفائزون جميع مراحل المنافسات ضمن هذا الفرع التعليمي المتخصص.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بتكريم الأئمة الثلاثة خلال حفل افتتاح المسابقة، ومنحهم جوائز مالية تقديرًا لتفوقهم وتميزهم، ودعمًا لاستمرار دورهم الدعوي والتوعوي.

يُشار إلى أن مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم تُقام في الفترة من 30 يناير إلى 2 فبراير، وتحمل في نسختها الحالية اسم الشيخ المرحوم محمود علي البنا.

وتقام المسابقة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبدعم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وإشراف الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي للمسابقة، بمشاركة 32 دولة و44 متسابقًا، بينهم 3 متسابقين مصريين.