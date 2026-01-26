صور- كنوز نادرة في جناح سوق الأزبكية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب- أحمد الجندي:

يشهد جناح سوق الأزبكية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57 إقبالًا جماهيريًا كثيفًا من الزوار، نظرًا لما يقدمه من كتب نادرة وإصدارات قديمة بأسعار مخفضة تناسب مختلف الفئات.

وقال إسلام إبراهيم، أحد البائعين بسوق الأزبكية، إن الجناح يتميز بتوافر كل ما يحتاجه القارئ، بدءًا من الكتب التراثية والقديمة وصولًا إلى الإصدارات الحديثة، وهو ما جعله من أكثر الأجنحة جذبًا للجمهور داخل المعرض.

وأوضح إبراهيم، في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه يعرض للبيع كتبًا يعود تاريخها إلى عام 1800، بالإضافة و إصدارات نادرة تعود إلى عام 1954، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الكتب له زبائنه، سواء من القراء أو التجار الذين يقبلون على شرائها وإعادة تداولها أحيانًا.

وأضاف أن الأسعار المخفضة والتنوع الكبير في العناوين جعلا جناح سوق الأزبكية مقصدًا رئيسيًا لزوار المعرض، مؤكدًا أن الإقبال المتزايد يعكس شغف القراء بالكتب النادرة والتراثية

