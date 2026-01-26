الجيزة: تحصين 90 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية منذ 11 يناير

ينمو حتى 18 مترًا ومهدد بالانقراض.. ماذا نعرف عن القرش الحوتي بعد اصطياده

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، تحصين أكثر من 90 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية من خلال مديرية الطب البيطري بالجيزة، ضمن فعاليات الحملة القومية الاستثنائية للتحصين ضد المرض والتي بدأت يوم الأحد الموافق 11 يناير 2026.

وأوضح "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الإثنين، أن الحملة شهدت تكثيف أعمال التحصين والتقصي الوبائي داخل القرى والمراكز وأسواق الماشية على مستوى المحافظة تحت شعار الحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأضاف المحافظ، أن الحملة تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية بالمحافظة من الأمراض المعدية وضمان استقرار الوضع الوبائي في جميع المزارع والأسواق؛ داعيًا المربين إلى سرعة تحصين جميع الحيوانات المملوكة لهم والتعاون مع فرق التحصين، والإبلاغ الفوري عن أي أعراض تظهر على الحيوانات للحفاظ على سلامتها واستقرار السوق.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فارس، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أن حملات التقصي الوبائي والتقارير الميدانية أظهرت استقرار الوضع الوبائي داخل المحافظة دون رصد أي حالات مرضية جديدة أو تلقي بلاغات عن إصابات بالحمى القلاعية، مشيرًا إلى أن التحصين المبكر هو السبيل الأمثل لتفادي أي تفشيات محتملة للمرض.

