المشاط: الرئيس أكد أهمية الاستثمار في الشباب والكفاءات لتحقيق التنمية الشاملة

كتب : محمد أبو بكر

02:05 م 26/01/2026

وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن الاستثمار في الشباب والكفاءات البشرية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في مصر، وأن المواطن هو محور جهود التنمية وتطوير قدراته هو السبيل لبناء دولة قوية وحديثة.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رسالة الرئيس جاءت بالغة الدلالة، لتؤكد أن الاستثمار في إمكانيات المواطنين هو الأساس في مسيرة التنمية المستدامة، وأن تنمية القدرات البشرية هي الطريق نحو مصر حديثة وقوية.

وأشارت المشاط إلى أن الرئيس السيسي أكد أهمية الشفافية والجدارة والتميز داخل المؤسسات الحكومية.

ونوهت المشاط بأن جائزة التميز الحكومي لا تقتصر على تكريم الفائزين والمتميزين؛ بل تهدف إلى إحداث تحول حقيقي في فلسفة العمل الحكومي، وتعزيز ثقافة الأداء المتميز والكفاءة داخل الجهات الحكومية.

وأكدت الوزيرة أن الجائزة أصبحت رمزًا لإرادة التطوير ووسيلة لإرسال رسالة واضحة بأن الدولة المصرية تضع الكفاءة والجدارة في صدارة أولوياتها.

