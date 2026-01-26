شيخ الأزهر يقرر صرف 1300 جنيه مكافأة للعاملين.. من يستحقها؟

وافق الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على صرف 1300 جنيه مكافأة للعاملين بالقطاعات التابعة للمشيخة، عدا الجامعة، انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ونص قرار شيخ الأزهر، الذي حصل مصراوي على نسخة منه، على أن تصرف المكافأة للعاملين بالمناطق والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية، الدائمين و المؤقتين والمتعاقدين بنظام الحصة.

