وفاة شقيقة الفنانة ميمي جمال

رحلت عن عالمنا، صباح اليوم الإثنين، شقيقة الفنانة ميمي جمال.



وكان من المقرر أن تقام اليوم، ندوة الفنانة ميمي جمال ضمن برنامج "نجم وندوة" الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان في إطار برامج وزارة الثقافة، ولكن تم تأجيلها بسبب وفاة شقيقتها.

يذكر أن، ميمي جمال تخوض موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "على قد الحب" ويشاركها البطولة نيللي كريم وشريف سلامة ومها نصار وأحمد ماجد وصفاء الطوخي ومحمد أبو داوود وشهد الشاطر ومحمود الليثي ومحمد علي رزق وأحمد سعيد عبد الغني، وﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى جمال هاشم ومن إﺧﺮاﺝ خالد سعيد.