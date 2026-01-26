إعلان

مدبولي: بناء الإنسان محور استراتيجية الدولة المصرية

كتب : محمد أبو بكر

01:44 م 26/01/2026

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في احتفالية "جائزة مصر للتميز الحكومي"، حيث أكد أن الجائزة تمثل حافزًا لتطوير الجهاز الإداري للدولة وتعزيز الأداء المؤسسي.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الاحتفالية تأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن تقديره العميق للمتابعة والدعم المستمر الذي يقدمه الرئيس لكل المبادرات التنموية والإدارية.

وأشار "مدبولي"، إلى أن احتفالية جائزة مصر للتميز الحكومي تعكس علاقات الشراكة الممتدة بين مصر ودولة الإمارات، مؤكداً على أهمية التعاون لتبادل الخبرات وتعزيز الأداء المؤسسي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن بناء الإنسان يحظى باهتمام بالغ في استراتيجية الدولة المصرية، مشيراً إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمثل أكبر مشروع تنموي لتطوير قرى الريف المصري، مما يعزز التنمية المستدامة ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين.

كما أكد رئيس الوزراء، أن جائزة مصر للتميز الحكومي تعد حافزًا رئيسيًا لتطوير الجهاز الإداري للدولة، مشيراً إلى أن تزايد المشاركات يعكس تحول الجائزة إلى منظومة متكاملة تعزز الأداء المؤسسي وتحفز الابتكار داخل المؤسسات الحكومية.

وشدد 1على أن لا إصلاح اقتصادي ناجح دون إصلاح إداري فعال، مؤكدًا على ضرورة تكامل السياسات الإدارية مع الخطط الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة.

الدكتور مصطفى مدبولي بناء الإنسان استراتيجية الدولة المصرية جائزة مصر للتميز الحكومي

