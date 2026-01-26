بث مباشر.. مدبولي يشهد احتفالية جائزة مصر للتميز الحكومي

كتب- محمد نصار:

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، احتفالية جائزة مصر للتميز الحكومي.

يأتي ذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والمسؤولين، في إطار التوجه لدعم وتطوير منظومة العمل الحكومي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



اقرأ أيضًا:

توجد تجاوزات.. بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة





قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الإجباري.. تعرف عليها





موجة برد وشبورة مائية وأمطار..الأرصاد تُعلن طقس الـ6 أيام المقبلة



