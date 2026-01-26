إعلان

بث مباشر.. مدبولي يشهد احتفالية جائزة مصر للتميز الحكومي

كتب : محمد نصار

01:51 م 26/01/2026

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد نصار:

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، احتفالية جائزة مصر للتميز الحكومي.

يأتي ذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والمسؤولين، في إطار التوجه لدعم وتطوير منظومة العمل الحكومي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


مصطفى مدبولي مجلس الوزراء جائزة مصر للتميز الحكومي

بطرس غالي: البنوك المركزية بدأت التخلص من الدولار وسط توقعات بتدهوره
محمود سعد ينتقد الرسوم المفروضة على المصريين بالخارج ويحذر من تداعياتها
محافظ قنا يحذر: إجراءات صارمة ضد قيادة الأطفال للإسكوتر الكهربائي (صور)
بـ"فستان قصير".. 8 صور لـ بسمة بوسيل بأحدث ظهور والجمهور: "خاتم الزواج"
قانون العمل الجديد.. حالات وشروط إنهاء عقود العمل غير محددة المدة

