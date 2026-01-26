محافظ قنا يحذر: إجراءات صارمة ضد قيادة الأطفال للإسكوتر الكهربائي (صور)

شرم الشيخ تحصد المركز الأول جمهوريًا في جائزة التميز الحكومي (صور)

قنا - عبدالرحمن القرشي:

وجّه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بتكثيف دور لجان حماية الطفل بجميع مراكز ومدن المحافظة، إلى جانب تكثيف حملات المرور الميداني لرصد أي مخالفات قد تُشكل خطرًا على حياة الأطفال، مؤكدًا اتخاذ إجراءات رادعة تجاه كل من يتسبب في تعريض سلامة الصغار للخطر أو مخالفة القوانين المنظمة لحقوق الطفل.

وفي إطار تنفيذ هذه التوجيهات، عقدت لجنة حماية الطفل بمركز ومدينة الوقف اجتماعًا موسعًا برئاسة هلال زكي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، بهدف تفعيل دور اللجنة وتعزيز منظومة حماية الطفل داخل نطاق المركز والمدينة.

وناقش الاجتماع آليات العمل خلال المرحلة المقبلة، وسبل تكثيف الجهود لرصد أي مخالفات تمس حقوق الطفل أو تعرضه للخطر، مع التأكيد على تطبيق قانون حماية الطفل بكل حزم، حفاظًا على سلامة الأطفال وضمان توفير بيئة آمنة لهم.

كما أوصت اللجنة بسرعة رصد المخالفات المختلفة داخل المركز والمدينة، وفقًا لأحكام القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي تجاوزات يتم ضبطها، بما يحقق الردع ويحافظ على المصلحة العامة.

وشهد الاجتماع مناقشة مشكلة انتشار تأجير الإسكوتر الكهربائي للأطفال بشوارع المدينة، وما يمثله ذلك من مخاطر جسيمة قد تؤدي إلى وقوع حوادث تهدد سلامة الأطفال والمارة ومستقلي الطريق.

وفي هذا السياق، شددت اللجنة على ضرورة المرور الميداني لمتابعة أماكن تأجير الإسكوتر الكهربائي، والتنبيه المشدد على القائمين على التأجير بعدم تأجيره لمن هم دون السن القانونية.

وأكدت اللجنة أن أي مخالفة في هذا الشأن ستُقابل بتطبيق القانون بكل حسم، مع تحميل المؤجر المسؤولية القانونية الكاملة حال مخالفة التعليمات، وذلك في إطار الحفاظ على أمن وسلامة الأطفال والمواطنين.