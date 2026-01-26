إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يسجل مستوى تاريخيا جديدا بمنتصف التعاملات

كتب : أحمد الخطيب

12:48 م 26/01/2026 تعديل في 02:07 م

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 85 جنيهًا، محققًا قمة قياسية جديدة، بمنتصف تعاملات الاثنين 26-1-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4526 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5820 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6790 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7760 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 54320 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 77600 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 241336 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 388000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.08% إلى نحو 5091 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

