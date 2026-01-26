إعلان

تكريم رموز وقيادات المستشفيات التعليمية ضمن فعاليات مؤتمر "علاج الألم"

كتب : أحمد جمعة

02:06 م 26/01/2026

الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة ل

كتب- أحمد جمعة:
شهد المؤتمر العلمي السنوي للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لعام 2026، المنعقد تحت شعار "علاج الألم"، تكريم عدد من رموز وقيادات الهيئة تقديرًا لإسهاماتهم العلمية والمهنية.

وقام الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بتسليم دروع التكريم لكل من الدكتور أحمد فتحي، مدير معهد القلب القومي الأسبق، والدكتور هاني نصر، الرئيس الأسبق لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور سامح محمد، الاستشاري بمعهد القلب القومي، إلى جانب الدكتور سمير حليم، الاستشاري بمستشفى المطرية التعليمي.

كما شمل التكريم عددًا من المستشفيات المتميزة في مبادرة قوائم الانتظار، وهي: المعهد الطبي القومي بدمنهور، ومعهد الرمد التذكاري، ومعهد القلب القومي.

يُعقد المؤتمر على مدار يومي 26 و27 يناير، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بمشاركة واسعة من قيادات وزارة الصحة وكبار الأطباء والعلماء والباحثين في مختلف التخصصات الطبية.

ويتخذ المؤتمر من شعار "علاج الألم" محورًا رئيسيًا للنقاشات العلمية، من خلال برنامج علمي مكثف يضم نحو 40 جلسة علمية، تناقش أحدث المستجدات والأساليب العلاجية المتطورة في مجال تسكين وعلاج الألم بمختلف أنواعه.

